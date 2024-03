Nzola: “Spero che questo gol possa significare la mia rinascita”

L’attaccante della Fiorentina, M’Nala Nzola, ha parlato a Aky dopo il successo per 4-3 in casa del Maccabi Haifa.

Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato bene con il mio gol, poi ne abbiamo subiti due ma siamo andati subito alla ricerca della rimonta. Sono contento di aver segnato, ma so di dover continuare a lavorare: ho passato un momento difficile, aspetto il momento giusto per far vedere tutto ciò che so fare. Le critiche sul mio conto mi hanno condizionato, ma fanno parte della vita e bisogna andare avanti. Spero che il gol di stasera possa rappresentare la mia rinascita”.