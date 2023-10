Nzola: “Non mollo mai davanti alle difficoltà. Italiano? Ho imparato tanto da lui”

M’Bala Nzola, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola, partendo dal tecnico Vincenzo Italiano: “Sul mister ci sarebbero tante cose da dire ma già lo sapete, lui mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo, da lui ho imparato tanto”.

Poi ha proseguito parlando delle sue caratteristiche: “La forza e la determinazione sono le cose che più mi rappresentano. Mai mollare anche di fronte alle difficoltà è una mia caratteristica Questa è sempre stata la mia mentalità da quando sono arrivato in Italia. Firenze mi piace anche se non l’ho vista ancora molto però piano piano riuscirò a capire bene la città e la sua cultura. Il Viola Park è un centro sportivo bellissimo a me piace molto. Mi ha affascinato da subito”.

Foto: Instagram Fiorentina