Nzola: “Non ci poniamo limiti. Quando sarò al 100% potrò dare una mano per arrivare molto in alto”

M’Bala Nzola, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky a margine dell’inaugurazione del Viola Park a Firenze.

Queste le sue parole: “Quando sono entrato qui dentro ho subito detto: ‘Wow!’. Bellissimo, mai vista una cosa del genere…”.

Quanto manca per lei per arrivare al 100%? “Io mi sento bene, lavoro ogni giorno per ritrovare quello Nzola che tutti conoscono”.

Dove potrete arrivare? “Non abbiamo limiti. Quando arriverà uno Nzola migliore di quello di adesso spero che potremo arrivare molto in alto”.

Foto: Instagram Fiorentina