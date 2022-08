Nzola ha già la testa a Inter-Spezia: “Vogliamo giocare al massimo per salvarci”

Protagonista con un gol nell’1-0 dello Spezia contro l’Empoli, M’Bala Nzola ha parlato a Dazn: “Sono contento perché la squadra ha giocato bene, siamo rimasti compatti. Far vincere la squadra mi rende felice, è una gioia. Mentalmente sono tranquillo, concentrato su quello che deve fare in campo, fisicamente mi sento bene, sto lavorando bene, voglio andare avanti così”. Poi sul prossimo impegno, quello contro l’Inter di sabato prossimo: “Dicono che lotteremo fino all’ultimo per non retrocedere? Noi pensiamo a giocare e a fare del nostro meglio, non dobbiamo pensare a quello che dicono o succede fuori dal campo. Vogliamo giocare al massimo e salvarci, non può essere altrimenti. Avanti così”.

Foto: Sito Spezia