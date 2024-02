Nzola, ennesima serataccia: ecco il perché di Belotti

Ennesima serataccia per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, autore fin qui di sole due reti in 22 incontri giocati. È stato bocciato in quasi tutte le pagelle, toccando il 4,5 come massimo. La prestazione di ieri sera è da dimenticare, sia a livello di impatto sulla partita, sia per l’assist fortuito a Piccoli per il momentaneo 2-2. Vincenzo Italiano aveva chiesto un esterno come rinforzo, ma alla fine è arrivato Belotti, giocatore che può comunque diventare interessante visto il momento buio di Nzola. È vero, la Viola dispone anche di Lucas Beltran, ma l’apporto che può dare Belotti in campo è diverso: si tratta di un giocatore che ha voglia di segnare e fa tanto lavoro sporco, cosa che potrebbe favorire gli esterni nel farsi trovare più liberi e meno pressati.

Foto: Instagram Nzola