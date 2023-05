Nzola dopo il rinnovo: “Mai avuti dubbi. Lo Spezia mi ha fatto sentire importante”

Dopo il rinnovo con lo Spezia fino al 2026, l’attaccante M’Bala Nzola ha voluto parlare del prolungamento di contratto firmato con il club che lo ha portato in Serie A: “Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo davvero tanto. La Proprietà, la Dirigenza e tutto il Club mi hanno fatto sentire importante e non ho mai sentito mancare la fiducia nei miei confronti, la stessa che ogni giorno i tifosi mi fanno sentire con il loro calore. Ora tutti uniti per lottare fino alla fine!”.

Foto: Instagram Spezia