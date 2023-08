Nzola alla Fiorentina: incontro finito e fumata bianca confermata

Nessuna sorpresa: Nzola viaggia velocemente verso la Fiorentina dopo l’incontro che si è tenuto in serata, annunciato già da ieri, con lo Spezia. Operazione da circa 10 milioni+bonus. Nzola nella lista della Fiorentina, come anticipato già il 12 giugno, una precisa richiesta di Vincenzo Italiano. Nel pomeriggio il club viola aveva chiuso il clamoroso trasferimento di Cabral al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus.

Foto: Instagram Spezia