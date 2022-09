Nzola abbatte una Samp sempre più piccola: 2-1 Spezia

Termina 2-1 al Picco tra Spezia e Sampdoria. Nel primo tempo succede tutto in un minuto: all’11’ Sabiri si inventa un grande gol dalla distanza e porta gli ospiti in vantaggio. Al 12′, arriva subito la risposta dei padroni di casa: attacca Holm che mette un cross invitante nel mezzo che sbatte prima su Ferrari e poi su Murillo, finendo alle spalle di Audero. Il vantaggio dei padroni di casa arriva a meno di venti di minuti dalla fine: solita scorribanda di Holm sulla destra, cross al bacio per Nzola che col destro di prima intenzione spedisce alle spalle del portiere. All’ultimo minuto capita sui piedi di Fabio Quagliarella la palla del pareggio, ma un super Dragowski chiude la porta e le speranze della Samp. Il derby se lo aggiudicano i padroni di casa che tornano alla vittoria dopo un mese. Sampdoria ancora una volta sconfitta, per i blucerchiati la classifica si fa sempre più dura.

Foto: Instagram Spezia