NYPAN, L’EREDE DI ODEGAARD. A 17 ANNI FA IMPAZZIRE L’EUROPA

La Nazionale norvegese è in quella fase storica in cui sta sfornando talenti che possono permettegli in futuro di tornare a partecipare alle grandi manifestazioni, come gli Europei o i Mondiali. D’altronde le partecipazioni ai Mondiali del 1994 e del 1998, e a Euro 2000, sono ormai lontane trent’anni. Un lento ricambio generazionale, quello per il Paese scandinavo, che vanta nella storia il titolo di non aver mai perso contro il Brasile, in 4 precedenti. Ma i tempi di Tore Andre Flo, Solbakken, Berg, Solksjaer, Bakke, sono ormai lontani.

E a distanza di circa un quart di secolo, questa Nazionale sogna nuovamente di tornare ai fasti di 30 anni fa, d’altronde se hai in rosa uno dei più forti attaccanti del Mondo, Haaland, uno dei trequartisti più talentuosi, Odegaard (protagonisti in Premier), non puoi non sperare di tornare a rivivere quella generazione e quelle gioie dei grandi eventi internazionali.

Soprattutto se poi dalle giovanili fioriscono ulteriori talenti, come quello straordinario di Sverre Nypan. Trequartista offensivo, dotato di un talento purissimo, in forza al Rosenborg, classe 2006, soli a17 anni, ma un nome che già circola su tutti i taccuini di osservatori e direttori sportivi di mezza Europa. E d’altronde, se fai parte già della scuderia Raiola, con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, qualcosa di importante in prospettiva deve esserci per forza.

Un talento straordinario che condivide con il connazionale e fuoriclasse Haaland, dunque, l’agenzia che lo rappresenta. Il classe 2006 è dotato di una classe e un talento straordinari, e li ha mostrati anche nel giorno del debutto con il Rosenborg nel novembre 2022, quando è entrato sul terreno di gioco come il più giovane di sempre a onorare lo storico club a soli 15 anni, 10 mesi e 18 giorni. Gestione della pressione, controllo delicato di palla, acume tattico e timore di fallire piazzato in un cantuccio lontano della mente. Qualità che gli hanno consentito di guadagnarsi presto la titolarità ancora da minorenne, nel club di Trondheim, e con essa un valore di mercato di circa 7 milioni euro.

Nypan nasce proprio a Trondheim e si avvicina sin da subito al club della sua città, anche questo, a fine anni ’90, inizi 2000, al meglio della sua storia, con partecipazioni anche alla fase a gironi della Champions League. Non a caso, questo club dava alla Norvegia diversi degli elementi sopra citati, nel periodo d’oro della Nazionale scandinava.

Nypan ha bruciato le tappe in maniera esorbitante, prima nell’Under 15 e poi nell’Under 17. Numeri straordinari i suoi, con prestazioni di estrema classe e qualità, fuori dal comune, che nel 2022, fecero sì che nonostante i 15 anni e mezzo, potesse essere utile alla prima squadra. L’impatto con gli adulti non è stato complicato. Nypan ha continuato a giocare con la sua cemplicità, sopperendo dal punto di vista fisico e atletico con le sue qualità straordinarie.

Kjetil Rekdal, l’allenatore del Rosenborg che gli ha regalato la prima maglia tra i professionisti, era stato chiaro in quel 2022: “È in prima squadra per restarvi”. Non facile per un centrocampista ambidestro, abile nel farsi trovare disponibile a ridosso dell’area avversaria ma senza sottrarsi alle responsabilità difensive, meno se il club non naviga in buone acque, nono in Eliteserien e con pochi punti di vantaggio sulla zona play-out.

Ma il giovane ha mostrato tutte le sue qualitò e soprattutto sangue freddo. Le big europee si sono già mosse e non mancano, dal solito Man City, all’Arsenal, e Benfica. Serafico e maturo da prendere di petto la situazione.

E’ considerato l’erede naturale di Odegaard, ovviamente per caratteristiche e qualità tecniche, non che Odegaard sia anziano. Alto 182 cm, buon fisico, ambidestro (piede naturale il destro), buona visione di gioco e palleggio, bravo negli inserimenti e in zona gol. Qualità che fanno di Nypan uno dei talenti emergenti pù forti del panorama calcistico europeo.

“Siamo stati invitati a trattare in luoghi come Isole Cayman o Monaco ma ho detto no senza informare mio figlio”, ha raccontato il padre del giocatore all’emittente TV2 prima di scegliere l’agenzia Raiola pe ril ragazzo, in mezzo a una cinquantina di offerte. “Con la Pimenta ho notato subito che si trattava di qualcosa di completamente diverso. Lei era preoccupata per altri aspetti della vita di Nypan, pensava più a lungo termine”. Insomma, Nypan ha tutta la stoffa per diventare un potenziale campione, in un ricambio generazionale che la Norvegia sta vivendo. vero, non è riuscita a qualificarsi a Euro 2024, ma per le prossime manifestazioni internazionali, con un Nypan in più, si può sognare.

Foto: sito Rosenborg