Nuytinck: “Sono preoccupato, gioco da mesi con un dolore al ginocchio”

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ha vinto ieri sera la Zebretta d’Oro. A Udinese Tonight ha parlato dei problemi fisici accusati nelle ultime settimane: “Non sto molto bene al momento, il ginocchio mi fa male da qualche mese. Questa settimana sarà molto importante per il mio rientro. Non è mai facile allenarsi e giocare con dolori, voglio tornare al 100%. Soffro molto per questa situazione perché mi voglio allenare e voglio aiutare la squadra sempre, il non poterlo fare è difficile. Quella col Verona è stata una partita strana. Abbiamo subito il primo goal subito ma dopo l’uno a zero abbiamo dimostrato mentalità perché abbiamo avuto possibilità di fare goal. Anche durante il secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni di goal. Io gioco a Udine da cinque anni e ogni anno abbiamo momenti belli e momenti meno belli, è sempre stato così e non so spiegarmi perché. Quest’anno abbiamo una squadra con grandi qualità che meriterebbe di più”.

FOTO: Sito Udinese