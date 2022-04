Nuytinck: “Sono al cento per cento, mi aspetto di giocare titolare domenica. Dobbiamo fare punti”

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, era presente quest’oggi all’intitolazione dello stadio comunale di Pagnacco a Pietro Zampa. Il belga ha parlato in vista della prossima gara contro il Cagliari ai microfoni di Udinese TV: “Sto molto bene, mi sento al 100%. Da un paio di mesi provavo dolore ma adesso non lo sento più e sto bene. Contro il Cagliari penso di entrare in campo dal primo minuto, voglio aiutare la squadra. Quella di domenica è una partita molto importante per noi e sono molto felice di sentirmi al 100%. Sarà una bella sfida perché sia noi che il Cagliari dobbiamo fare punti, è una partita importante per entrambi. Mancano dieci partite alla fine del campionato e saranno gare difficili”.

FOTO: Sito Udinese