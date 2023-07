Nuytinck saluta l’Italia: “È stato un sogno giocare in Serie A”

Bram Nuytinck è un nuovo calciatore del NEC. Prima di iniziare la sua nuova avventura, però, il difensore olandese ha mandato un messaggio ai tifosi che lo hanno tifato nei suoi sei anni in Serie A: “Dopo tanti anni belli ho lasciato l’Italia. è stato un sogno giocare in questo bel campionato, un sogno giocare contro avversari di alto livello e un sogno vivere in questo bellissimo paese. Grazie Udinese e tutta la bella gente di Udine. Ho passato anni fantastici con voi. Mi hai sempre fatto sentire a casa e non lo dimenticherò mai. Grazie Sampdoria e tutti i tifosi per l’immenso affetto che io e la mia famiglia avete ricevuto da voi. il supporto che io e il team ha ricevuto da voi lo scorso anno è qualcosa di unico. GRAZIE ❤️🇮🇹”.

Foto: Nuytinck Instagram