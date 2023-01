Nuytinck mette la salvezza della Samp nel mirino: “Questi mesi saranno una guerra”

Il nuovo difensore della Sampdoria, Bram Nuytinck, ha parlato quest’oggi in sala stampa per presentarsi al mondo blucerchiato. A proposito della lotta salvezza, l’ex Udinese si è espresso con sicurezza: “Mi piacciono le sfide. Questi mesi saranno un guerra per noi. Ma a me piace così. Voglio lavorare forte per me e per la squadra. Voglio prendere punti. Far salire la squadra in classifica e spero che tutto vada bene”.

foto: sito ufficiale Udinese