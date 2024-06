Nuri Sahin: una vita in giallonero

Dopo l’addio del dimissionario Edin Terzic, la panchina del Borussia Dortmund non è rimasta per troppo tempo vacante. Infatti la nuova guida tecnica dei finalisti di Champions sarà Nuri Sahin, in precedenza vice in tandem con Sven Bender. Anche lui come il suo predecessore continua la sua vita in giallonero. Nel suo caso prima da centrocampista, ora da allenatore. Il classe 1988 fa tutta la trafila dalle giovanili del Dortmund fino alla prima squadra nel 2005. Resta però soltanto due anni prima di approdare al Feyenoord in prestito nel 2007. Torna alla fine dell’anno restando tre anni ( dal 2008 al 2011) riuscendo a vincere anche una Bundesliga nella stagione 2010-2011. Successivamente arrivano le esperienze con Real Madrid e Liverpool, tutt’altro che idilliache a dir il vero, salvo poi tornare a “casa” riuscendo a vincere una Coppa Di Germania nel 2016-2017, fino al 2018 quando passò al Werder Brema. Adesso è tornato ma da allenatore, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, la terza a tinte giallonere.

