Nuovo tatuaggio per Dybala, l’indizio social: “Per sempre”

Paulo Dybala è al centro di questa finestra di calciomercato. Cresce l’attesa per scoprire la prossima destinazione de La Joya. Nel frattempo, però, il giocatore è sereno e si gode le vacanze regalandosi un nuovo tatuaggio. Guardiamo i particolari del nuovo tattoo. In basso si può vedere il sole di maggio, chiaro riferimento all’emblema dell’Argentina. Poco sopra, due mani si incontrano come quelle della Creazione di Adamo, opera di Michelangelo. Ma non è l’unico riferimento all’arte. Nella parte superiore del tatuaggio si può vedere il mezzo volto del David di Michelangelo. Dybala ha accompagnato gli scatti del tatuaggio con la didascalia: “Per sempre”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Foto: Instagram Dybala