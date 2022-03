Sala: “Nuovo San Siro fuori Milano? I tempi sarebbero più lunghi”

Continua a generare ampio dibattito la possibilità di costruire un nuovo stadio a Milano, questione ritenuta prioritaria da Inter e Milan, che considerano il Giuseppe Meazza non adatto agli standard internazionali e puntano su un impianto moderno necessario per competere con i principali club europei. Il processo per arrivare alla costruzione va avanti da tempo, con le società meneghine che hanno vagliato anche l’ipotesi di spostarsi da San Siro per avviare i lavori a Sesto San Giovanni.

Una possibilità avversata dal sindaco della città Giuseppe Sala, che intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm, ha dichiarato: “Mi pare che Inter e Milan stiano dicendo che la vera ipotesi è quella di fare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Spesso terreno così grandi richiedono lavori di bonifica, inoltre va fatto un piano di mobilità, quindi i tempi sarebbero sicuramente lunghi”.

Sala prosegue: “Un impianto fuori Milano sarebbe un problema sia per gli albergatori che per l’attività turistica, perché molto spesso chi va a vedere una partita passa anche del tempo in città. Non sarebbe una bella cosa, anche se penso che la gente che andrebbe allo stadio un giro in centro lo farebbe lo stesso. Il problema è che qui il ruolo del Comune non potrebbe essere diverso da quello attuale, noi potevamo solo dichiarare la pubblica utilità e l’abbiamo fatto. Ora c’è questa ipotesi, che è praticamente un obbligo di legge, del dibattito pubblico, ma quello che vorrei dire è che questo non allungherebbe i tempi”.

Foto: Twitter Sala