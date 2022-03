Nuovo segretario tecnico per il Barcellona: sarà Jordi Cruijff

La prossima stagione l’organigramma del Barcellona sarà rimodulato con la promozione interna di un elemento già presente in società. Si tratta di Jordi Cruijff, che diventerà il nuovo segretario tecnico del club. Il figlio di Johan è l’attuale responsabile dello scouting internazionale. Andrà a far parte dell’organigramma esecutivo occupandosi di calciomercato e operando in squadra con Alemany e Xavi. Stando a quanto riportato da Sport, Cruijff avrebbe già avuto un ruolo decisivo nell’ultima sessione di mercato, che hanno consentito di rivoluzionare il reparto offensivo della squadra, e avrebbe contribuito a far diventare blaugrana Ansu Fati e Pedri.

Foto: Twitter Cruijff