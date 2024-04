Nuovo scandalo in Premier League: arrestati due giocatori per violenza sessuale

Nuovo scandalo in Premier League: due giocatori – non sono stati resi noti i nomi – sono stati arrestati dopo che è stata segnalata una violenza sessuale nel weekend. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, le autorità del Paese hanno confermato l’accaduto. La coppia, entrambi calciatori di 19 anni appartenenti allo stesso club, è stata rilasciata su cauzione in attesa di ulteriori indagini. Uno dei ragazzi è stato presumibilmente interrogato presso lo stadio del club con l’accusa di aggressione e di aver favorito lo stupro. Il giocatore è stato poi arrestato dopo aver lasciato il campo e trattenuto durante la notte per essere interrogato sotto custodia. L’altro calciatore è stato arrestato il giorno successivo e successivamente interrogato dagli agenti con l’accusa di stupro.

Foto: Twitter Premier League