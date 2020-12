Nuovo record per Cristiano Ronaldo, 33 reti in un anno solare in Serie A

Il numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo, grazie alla doppietta di stasera segnato al Tardini contro il Parma ha iscritto il suo nome in un altro record: quello dei giocatori in grado di segnare almeno 32 gol in un anno solare della Serie A.

Come riporta su Twitter l’account OptaPaolo, il portoghese è il quinto a riuscirci in ordine cronologico, ha eguagliato e poi superato Stefano Nyers, fermo a quota 32. Come Ronaldo anche Omar Sivori ne ha fatti 33, Gunnar Nordahl è al secondo posto con 36, è quasi insuperabile Felice Placido Borel con le sue 41 reti nel 1933.

Foto: Instagram personale Ronaldo