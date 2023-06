Nuovo record per Cristiano Ronaldo: 200 presenze con il Portogallo. Nessuno come lui nella storia delle Nazionali

Il Portogallo è in campo per disputare la gara contro l’Islanda, valida per il gruppo J delle qualificazioni a EURO 2024. E per Cristiano Ronaldo arriva un altro momento di celebrazione: la presenza numero 200 con la maglia del Portogallo. Un record assoluto per le Nazionale. Infatti nessuno aveva mai raggiunto tale traguardo con la maglia della propria Nazionale.

Foto:Instagram Portogallo