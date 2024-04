Nuovo Mondiale per club, il Salisburgo è l’ultima squadra europea qualificata

Nel 2025 si terrà la prima edizione del “nuovo” Mondiale per club organizzato dalla FIFA. La nuova formula prevede la partecipazione di 32 squadre. Di queste, 12 saranno europee. Quattro delle dodici squadre europee partecipanti sono le vincitrici delle ultime quattro edizioni in ordine di tempo della UEFA Champions League (dal 2021 al 2024). Le altre otto invece sono selezionate in base al ranking delle stesse edizioni: un particolare tipo di classifica determinato solo dai risultati maturati in Champions. La competizione si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio.

Al Ahly SC (Africa)

Wydad AC (Africa)

Al Hilal SFC (Asia)

Urawa Diamanti Rossi (Asia)

CF Monterrey (Nord America)

Seattle Sounders FC (Nord America)

Club León (Nord America)

Auckland City FC (Oceania)

SE Palmeiras (Sudamerica)

CR Flamengo (Sudamerica)

Fluminense FC (Sudamerica)

Chelsea FC (Europa)

Real Madrid CF (Europa)

Manchester City FC (Europa)

F C Bayern Monaco (Europa)

Paris Saint-Germain FC (Europa)

FC Internazionale (Europa)

FC Porto (Europa)

SL Benfica (Europa)

Borussia Dortmund (Europa)

Juventus (Europa)

Atletico Madrid (Europa)

Salisburgo (Europa)

Foto: Fifa Facebook