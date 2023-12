Nuovo Mondiale per Club: il Milan dice addio alla competizione. Inter già qualificata, Juve in vantaggio su Napoli e Lazio

Dopo la conclusione della fase a gironi di Champions League, è tempo di calcoli per il ranking che interessa anche per la qualificazione per il nuovo Mondiale per Club. L’Italia porterà due squadre all’evento. La manifestazione si terrà a A giugno 2025 negli Usa. L’Inter ci sarà, già certa dopo la finale di Champions conquistata l’anno scorso. Ne manca una. Il Milan, con l’eliminazione alla fase a gironi, dice già addio alla qualificazione. Al momento, a livello di ranking, la Juventus è avanti al Napoli.

Sono 12 squadre europee che andranno, 4 sono le vincitrici delle ultime Champions, ovvero Chelsea, Manchester City e Real Madrid e la vincitrice di quest’anno. Se sarà tra le tre già citate (2 visto che il Chelsea non c’è in Champions), si prosegue per il ranking FIFA, che al momento vede Bayern 109, Psg 75, Inter 75. Queste già certe del passaggio alla competizione.

Seguono poi, Porto 69, Borussia Dortmund 69 (Lipsia 64), Barcellona 62 (Atletico 60), Benfica 53, Juventus 52 (Napoli 42) e Ajax 47.

La Juve sarebbe a +10 sul Napoli (52 a 42) che, però, è ancora in tempo per migliorare il proprio piazzamento. Nulla da fare, invece, per il Milan, che con 45 punti, è avanti rispetto agli azzurri ma è definitivamente fuori dalla Champions.

A rischiare sono quindi Barcellona (che se la giocherà in una testa a testa con l’Atletico), il Dortmund (anche qui testa a testa con il Lipsia) e la Juventus, che è a +10 sul Napoli.

I campani, per superare la Juventus, devono arrivare almeno in semifinale di Champions, visto che ogni vittoria vale 3 punti. E’ in corsa anche la Lazio ma per andare al Mondiale per club deve solo vincere la Champions.

