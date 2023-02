Nuovo Mondiale per club, definiti i criteri per le 32 partecipanti: all’Europa 12 squadre

Sono state definite le modalità di partecipazione da parte del Consiglio della FIFA per il nuovo Mondiale per club che, a partire dal 2025, verrà disputato da 32 squadre nei mesi di giugno e luglio, come accade proprio per i Mondiali delle nazionali, fatta eccezione per l’ultimo in Qatar. I 32 posti sono così assegnati: 4 squadre alla confederazione africana, 4 squadre all’Asia, 4 squadre alla Concacaf, una squadra all’Oceania, 6 squadre alla Conmebol, 12 squadre all’Uefa e una squadra alla federazione nazionale del paese ospitante.

Foto: Twitter Fifa