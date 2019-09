Nuovo ko per Messi: l’argentino rischia la terza assenza consecutiva contro l’Inter

Al primo allenamento dopo le vacanze estive, Lionel Messi ha riportato un infortunio che lo ha costretto a restar fuori sino a quattro giorni fa. Poi 45′ contro il Granada e altri 45′ contro il Villareal ieri, e via di nuovo in infermeria. La Pulce è uscita infatti all’intervallo del match contro il Submarino Amarillo per un problema muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni sono valutare per i prossimi impegni. Difficile vederlo in campo tra tre giorni, quando il suo Barcellona affronterà il Getafe, ma a rischio c’è anche la seconda partita della fase a gironi della Champions League, ovvero quella che vedrà i blaugrana sfidare l’Inter. Dovesse restare ai box, l’argentino salterebbe la terza gara consecutiva contro i nerazzurri dopo le due della passata stagione, che sono poi stranamente le uniche due assenze del neo-The Best Men’s Player nella Champions 2018/19. Che sia nata per Messi una maledizione-Inter? Difficile poterci credere, ma alla Pinetina non se ne lamenterebbero di certo.

Foto: AS