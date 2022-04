Nuovo indice di liquidità: i criteri per iscriversi tra Serie A, B e C

Consiglio Federale importante quello tenutosi nella giornata di oggi nella sede della Figc. Tra i temi all’ordine del giorno c’è stato anche quello relativo all’indice di liquidità che dalla prossima stagione dovrà essere rispettato non solo per il calciomercato ma anche per l’iscrizione al campionato.

Il nuovo indice di liquidità è stato fissato a 0,5 per la Lega di Serie A, a 0,7 invece per la Lega di Serie B e per la Lega Pro.

“E’ un indice di liquidità ammissivo a 0,5 per la Lega di Serie A con soli due correttivi che sono quelli storici, senza ulteriori variazioni richieste dalla Serie A. I correttivi tengono conto sia della parte relativa al patrimonio sia di quella relativa al rapporto costi-ricavi del mondo lavoro allargato. La Lega di A ha votato contro e chiedeva lo 0,4 con alcuni correttivi che non abbiamo ritenuto accettabili”, queste le parole di Gravina riportate dall’Ansa.

Foto: Sito FIGC