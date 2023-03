Nuovo debutto per Ferrieri Caputo: dirigerà Germania-Perù

Maria Sole Ferrieri Caputi avrà un nuovo debutto, l’arbitro di Livorno dirigerà per la prima volta una gara tra Nazionali maggiori. E’ stata designata per la partita amichevole tra Germania e Perù che si disputerà sabato alle 20.45 alla Mewa Arena di Magonza. A completare la squadra del fischietto ci sono gli assistenti connazionali Carbone e Giallatini, il quarto ufficiale è Massa. Al VAR ci sono Mazzoleni e Nasca. Un anno da ricordare per Ferrieri Caputi, che lo scorso 2 ottobre è diventata la prima donna a dirigere una partita di Serie A.

Foto: Instagram AIA