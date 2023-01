Nuovo compagno di squadra per Felipe Melo, si allena con il figlio: la foto

Felipe Melo, ex centrocampista in Serie A di Fiorentina, Juventus e Inter, è stato protagonista di un avvenimento abbastanza insolito nel mondo del calcio: il trentanovenne brasiliano potrà allenarsi con suo figlio alla Fluminense. La squadra brasiliana, infatti, ha promosso in prima squadra il figlio diciottenne Davi Melo. Coronato il sogno dei due calciatori, i quali avranno la fortuna di lavorare insieme. Sui social è arrivato il commento dello stesso Felipe Melo: “Chi non ha mai sognato di avere un figlio che segue le sue orme? La nostra eredità trasforma le generazioni! Oggi, io e David abbiamo vissuto un’esperienza unica: di padre in figlio sul campo. Indimenticabile! Congratulazioni a mio figlio per l’ennesimo traguardo della tua carriera! È solo l’inizio! Giochiamo ancora insieme, CREDO!”.

Foto: Instagram ufficiale Felipe Melo