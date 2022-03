Brutte notizie per quanto riguarda il Cagliari, che registra una nuova positività al Covid fra le sue fila: si tratta del centrocampista Razvan Marin, posto in isolamento secondo i protocolli sanitari.

Di seguito la nota pubblicata sui canali ufficiali del club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica che Razvan Marin, in seguito ai test sanitari effettuati in ritiro con la propria Nazionale, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente isolato; il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Foto: Twitter Cagliari