Arrivano buone notizie in merito alla salute di Pelé. Infatti, direttamente dal bollettino dell’ospedale Albert Heinstein di San Paolo, si parla di “graduale miglioramento” delle sue condizioni e che “presenta segni vitali stabili”.

Il comunicato prosegue con “il paziente viene curato in una stanza di medicina generale e non in terapia intensiva”.

Foto: Instagram personale