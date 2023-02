Nuovi insulti razzisti a Vinicius jr. La Liga apre un’indagine

Nuovi attacchi di odio razziale in Spagna nei confronti di Vinicius Junior, stella del Real Madrid. L’attaccante brasiliano è stato nuovamente preso di mira da insulti razzisti nell’ultima gara di campionato, persa dal Real contro il Mallorca. La Liga h annunciato che indagherà sugli ultimi attacchi dopo che le immagini televisive hanno mostrato un tifoso che lo chiamava ‘scimmia’ durante la sconfitta per 1-0 del Real Madrid contro il Maiorca domenica. Vinicius e’ stato anche insultato dopo la partita quando si e’ fermato a posare per le foto e firmare autografi per i fan.

Foto: Instagram personale