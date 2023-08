Nuovi guai per Ronaldinho: l’ex attaccante è accusato di truffa. Dovrà comparire in Parlamento

Nuovi guai con la giustizia per l’ex Barcellona e Milan, Ronaldinho. Il brasiliano è accusato di truffa in merito a un’indagine su una delle sue società, che avrebbe promesso guadagni superiori al 2% a tutti gli investitori che depositavano un minimo di 30 dollari in criptovalute.

Il Pallone d’Oro del 2005, riporta la stampa brasiliana, sarebbe stato chiamato a comparire diverse volte davanti alla Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, ma non si è mai presentato. L’ultimatum è domani, qualora Ronaldinho non si presenterà in Parlamento, il deputato Aureo Ribeiro (presidente della Commissione) si rivolgerà alla polizia per far sì che rilasci una dichiarazione e per portarlo “con la forza” a Brasilia.

Foto: Instagram personale