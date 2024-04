Nuovi esami per Ndicka a Villa Stuart: esclusi problemi cardiaci

Nuovi esami a Villa Stuart per Evan Ndicka, difensore della Roma, dopo il malore accusato durante la partita a Udine domenica scorsa, poi sospesa. Accertamenti di terzo livello per il difensore giallorosso, che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. Il giocatore giallorosso rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare, poi si deciderà il suo percorso di recupero.

Foto: twitter Roma