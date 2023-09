La Nuova Reggina chiamata Fenice Amaranto dovrebbe ottenere lo slittamento delle prime due giornate di Serie D girone I. Il discorso vale sia per la gara di Acireale in programma domenica che per quella di mercoledì 20, in casa contro il Lamezia. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma la decisione è ormai presa. A quel punto l’esordio avverrebbe domenica 24 settembre.

Foto: logo Reggina