Nuova Reggina, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Renelus

Nuovo innesto per la Felice Amaranto (Serie D, girone I), che si assicura l’attaccante Renelus, il quale firma un contratto sino al 30 giugno 2024. Di seguito il comunicato del club amaranto: “LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Bertony Renelus che si lega al club fino al 30/06/2024. Nato il 23 febbraio 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Sarcelles AAS, squadra della sua città. All’età di 18 anni, stagione 2020/21, viene tesserato dall’Afro Napoli United per poi trasferirsi nella stagione successiva in serie D alla Nuova Florida. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Fasano dove ha collezionato 15 presenze. Indosserà la maglia n. 95.#BenvenutoBertony”.

Foto: LFA Reggio Calabria