La nuova Reggina ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricci. Arrivato a Reggio Calabria ad inizio stagione, Ricci ha collezionato 8 presenze. Il club, si legge in un comunicato, augura a Manuel le migliori fortune per il futuro.