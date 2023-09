Nuova Reggina: ecco il calendario di Serie D

Fenice Amaranto, la nuova Reggina che ripartirà dalla Serie D (girone I), ha conosciuto poco fa il calendario. L’esordio è previsto per domenica ad Acireale e non sono previste ulteriore deroghe visto che nel primo turno il club ha riposato. I calendari sono stati nuovamente sorteggiati, situazione più unica che rara e non servirebbe commentare…. L’esordio casalingo è previsto per mercoledì 20 contro il Lamezia Terme ancora di proprietà di Felice Saladini (l’artefice del disastro). Questo il resto del calendario dalla quarta giornata in poi: San Luca-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Siracusa; Portici-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Licata; Gioiese-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Città di S.Agata; Ragusa-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Trapani; Castrovillari-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Vibonese; Akragas-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Afragolese; Canicattì-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Locri; Sancataldese-Fenice Amaranto; Fenice Amaranto-Nuova Igea Virtus.

Foto: logo Reggina