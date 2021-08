Nuova promo Champions: la Uefa esclude Juve, Barça e Real dalle immagini

La Uefa ha pubblicato la nuova promo della Champions 2021-22 con la stagione ormai alle porte e i turni preliminari che il 24 e 25 agosto sanciranno il quadro completo delle partecipanti.

Nella promo pubblicata non ci sono riferimenti, però, a Juventus, Real Madrid e Barcellona. Una casualità? Forse sì, ma anche forse no, a causa della situazione della Superlega che si è costituita e di cui i tre club citati sono ancora appartenenti.

In realtà, non ci sono neanche immagini di altri club, come il Liverpool e le stesse milanesi, Milan e Inter l’unica italiana presente è l’Atalanta.

Da capire se si tratta solo di una promo provvisoria e che verrà aggiornata o se diversi club sono stati evitati di proposito.

🚨 @UEFA y Ceferin eliminan al Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de su intro de la #UCL. Tampoco aparece el Liverpool: pic.twitter.com/imaFwvzUWI — Madrid Sports (@MadridSports_) August 11, 2021

Foto: Twitter Champions