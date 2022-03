Nuova avventura per Bielsa? Contatti in corso con la Bolivia

Dopo essere stato esonerato poche settimane fa dal Leeds, club con il quale ha svolto un lavoro che resta indiscutibilmente notevole, Marcelo Bielsa potrebbe tornare praticamente subito in carreggiata. El Loco è uno dei nomi valutati dalla Bolivia per il ruolo di Commissario Tecnico e, come confermato dal Presidente della Federazione boliviana Fernando Costa, ci sono stati dei contatti tra le parti. Non sono ancora avvenuti incontri face to face, ma il profilo di Bielsa stuzzica i dirigenti, stimolati anche dalla pregressa esperienza dell’allenatore argentino con le Nazionali (Argentina e Cile).

Foto: Twitter Leeds