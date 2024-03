Nunziata (U21): “Dobbiamo sfruttare le due gare in casa. Playstation? Ha ragione Spalletti”

Carmine Nunziata, CT della Nazionale Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la urchia.

Queste le sue parole: “Abbiamo l’opportunità di giocare queste due partite in casa, sono fondamentali per il nostro cammino e dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica del girone. Quando ti ritrovi dopo così tanto tempo bisogna ridare una mentalità, un’intensità e cercare di ridiventare squadra. Ed è nostro dovere farlo, seppur in poco tempo. Noi siamo una squadra forte, i risultati nella maggior parte dei casi dipendono da noi; chiederò ai ragazzi di giocare al meglio delle nostre possibilità”.

Sullo stato di forma della squadra il ct ha aggiunto: “Baldanzi ha un problema all’adduttore e non farà parte della gara. Ha fatto qualcosina, ma insieme a lui e al dottore valutiamo la cosa migliore per il suo bene. Saranno da valutare Pirola e Oristanio”.

Sull’uso della Play Station: “Ha ragione Spalletti. Un atleta deve giocare delle partite e deve stare bene a livello fisico. Dopo gli allenamenti c’è una fase di recupero e se si vuole fare calcio ad alto livello bisogna star bene fisicamente, il recupero aiuta in questo. Nessuno vieta di poter giocare, ma quando bisogna riposare bisogna riposare .No, nei momenti in cui si può fare è giusto svagarsi. Ma allo stesso tempo, quando ti vai a giocare delle competizioni, sappiamo che il recupero è importante e bisogna farlo. Lui ha molta attenzione per tutto il club Italia, facciamo tutti parte della stessa famiglia. Noi abbiamo Pafundi che avremmo potuto portare, ma siccome c’è l’Under 19 che ha un turno importante è giusto che stia con loro. Ma non per questo non lo guardiamo”.

Foto: sito FIGC