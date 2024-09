Nunziata: “Pretendo sempre voglia. Dispiace per gli infortuni di Fazzini e Baldanzi”

L‘Italia Under 21 ha battuto con un secco 7-0 i pari età di San Marino riprendendo al meglio il cammino verso le qualificazioni ai campionati Europei di categoria. Al termine della partita, intervistato dai canali federali della FIGC, ha parlato il commissario tecnico degli Azzurrini, Carmine Nunziata: “All’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare meglio ed essere più veloci. Le partite vanno giocate dall’inizio alla fine: pretendo sempre la stessa voglia e determinazione perché solo così ci si abitua a giocare a una certa intensità. Siamo contenti della vittoria e per non aver preso cartellini con i giocatori diffidati, dispiace soltanto per i problemi fisici di Fazzini e Baldanzi che speriamo di recuperare. Esposito? Aveva bisogno di questo tipo di partite: ha segnato tanto ma anche i compagni sono stati bravi a rifornirlo”.

Foto: sito FIGC