Nunziata: “Positivo avere molto tempo per preparare una partita. Tanti ragazzi sono impegnati con continuità”

Il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni all’Europeo del 2025 riprenderà martedì 17 dal ‘Druso’ di Bolzano, contro la Norvegia. In ritiro da oggi l’Italia avrà più di 7 giorni per preparare la partita, con l’aggiunta di un test previsto per giovedì contro l’Under 18. Queste le parole del ct Carmine Nunziata:

“Avere tempo per preparare una sola gara è una cosa molto positiva. Questo ci può permette, con un gruppo comunque nuovo, di lavorare e avere tempo per migliorare certi aspetti. Anche perché andiamo ad affrontare una squadra molto forte”.

“Stiamo vivendo un inizio di stagione molto positivo, con tanti giocatori impegnati con continuità. Questo a dimostrare che sui giovani ci si può contare: un bene per la Nazionale e per loro stessi. Non siamo al 100%, ma quasi. I ragazzi stanno giocando e la loro condizione migliora di volta in volta”

“Cerchiamo un gioco fatto di dominio, di intensità, ed è quello di cui abbiamo parlato anche nella riunione con tutti i tecnici delle Nazionali giovanili a cui ha partecipato anche Spalletti. Vogliamo costruire da dietro e dare intensità, al netto di qualche accorgimento in base agli avversari”.

Foto: twitter vivo azzurro