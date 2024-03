Nunziata: “Partita dominata, potevamo fare qualche gol in più. Miretti? Ci dà qualità”

Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 21, ha parlato alla Rai dopo la vittoria sulla Lettonia.

Queste le sue parole: “Era la partita che ci aspettavamo contro una squadra molto chiusa, non era facile trovare spazi. Siamo stati bravi a crossare molto, potevamo concludere qualche occasione in maniera diversa ma il risultato è giusto. Abbiamo dominato la partita e questo è l’importante”.

Perché il modulo col doppio trequartista? “Non volevo dare punti di riferimento ai loro centrali, uno di loro era molto alto, in qualche occasione ci siamo riusciti in altre meno ma i risultati sono stati molto bravi. L’avevamo preparata così non col cross ma con la palla dietro, nel primo tempo non ci è venuta molto bene perché facevano densità e non era facile. Non a caso i due gol sono arrivati così”.

A che punto è il suo lavoro? “Io per squadra intendo giocatori che hanno un obiettivo da raggiungere, attraverso il gioco. Miretti ci dà tanta qualità, mentre Casadei e Fabbian ci davano gli inserimenti. Era questo quello che volevamo, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare”.

