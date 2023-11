Nunziata: “Non ci sono partite facili. Felice di aver concesso poco. Volpato? Può fare anche la seconda punta”

Carmine Nunziata, allenatore dell’Under 21, ha parlato dopo la vittoria sul San Marino per 7-0.

Queste le sue parole: “Diversi giocatori ci hanno lasciato per problemi fisici, ma questo gruppo dà sempre il massimo al di là di chi gioca. Siamo sempre stati squadra, abbiamo concesso poche ripartenze e questo era quello che volevo. Non ci sono partite facili o difficili, ma partite da giocare al massimo delle nostre possibilità”.

Volpato ha fatto davvero bene: “Volevo sulla trequarti più qualità, lui ha queste giocate e ho pensato di farlo giocare. Lo conosco bene, è da due/tre anni che è con me e può fare sia il trequartista che la seconda punta. Contro una squadra che si difende è meglio sulla trequarti, così non deve andare sul play avversario e fare corse dispendiose”. Foto: sito FIGC