Nunziata: “Nasti ha fatto una follia, non poteva restare, speriamo abbia capito. Scommesse? Dobbiamo curare la ludopatia”

Il ct dell’Italia Under 21 Carmine Nunziata ha parlato in previsione della sfida contro la Norvegia. Ecco le sue parole

Sul gesto di Nasti: “Una follia da parte sua, non poteva restare in gruppo. Ruggeri invece ha dimostrato grande attaccamento volendo restare nonostante la frattura. E’ stata una pagina non bella. La cosa importante è che Nasti si sia reso conto della gravità del fatto, non è quel tipo di ragazzo, non so cosa gli sia preso in quel momento ma spero che gli serva per migliorare. Era molto dispiaciuto”.