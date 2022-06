Nunziata (CT Italia Under 19): “Miretti vede il gioco come pochi, arriverà lontano”

Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 19, ha parlato di Fabio Miretti: “Miretti valore aggiunto? Miretti ha detto che avrebbe rinunciato alle vacanze per essere all’Europeo, ha un attaccamento incredibile a questa maglia. Fabio vede il gioco come pochi altri e sa interpretare diversi ruoli. Arriverà lontano“.

Foto: Instagram Miretti