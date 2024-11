Nunziata: “Con Spalletti continuo scambio di idee. Pafundi? Ha giocato poco per gli infortuni, ma ha grandissime qualità”

Dopo essersi assicurata un posto tra le 16 squadre più forti d’Europa, l’Italia U21 domani accoglierà la Francia ad Empoli, per una sfida che si preannuncia molto interessante, per via dei numerosi talenti che saranno presenti in campo. Il commissario tecnico Nunziata, ha così parlato in conferenza.

“In questi tre giorni abbiamo lavorato bene. Per quello che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d’Europa. La Francia ha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all’Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo. Pafundi? È venuto a fare il Mondiale Under 20 con noi, quindi conosce i suoi compagni. Ha grandissime qualità a livello tecnico: ha giocato pochissimo a causa degli infortuni, ma si sta riprendendo ed è giusto che abbia chance di rimanere nel gruppo”.

Il ct parla poi del rapporto con Spalletti: “Con il mister c’è un continuo scambio di idee e grande sintonia, per cercare di valutare bene i ragazzi. Molti di questi Spalletti li ha chiamati, ma questo è alla base: siamo tutti parte di una stessa famiglia, lavoriamo tutti per il bene del Club Italia”.

Foto: X FIGC