Nunziata alla vigilia della sfida con l’Irlanda: “Sono in difficoltà, meritano in tanti”

Carmine Nunziata, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza della sfida di domani contro l’Irlanda, in cui basterà un pareggio per accedere ai prossimi Europei in Slovacchia.

Sull’Irlanda: “Abbiamo avuto un buon periodo, abbiamo lavorato bene, con qualche giorno in più. I ragazzi sono ok, anche per la formazione ho dei dubbi perché ci sono tanti ragazzi che meriterebbero di giocare dal primo minuto. L’Irlanda è l’ultimo atto, la partita che ti potrebbe dare il pass per l’Europeo. È dura, tosta, loro sono una buona squadra, hanno intensità e qualche giocatore di qualità. Noi giochiamo il nostro calcio, la nostra partita, possiamo fare bene. Loro sono abbastanza tranquilli, è un gruppo con valori importanti, un gruppo che all’inizio di questo biennio si è prefisso l’obiettivo dell’Europeo, ce la metteranno tutta per arrivare a questo traguardo. Queste partite vanno caricate il giusto, i ragazzi devono andare in campo con il sorriso, divertirsi, fare però le cose che devono fare”.

Su Comuzzo e i tanti talenti azzurri: “Sono tutti ragazzi che stanno giocando e facendo bene, si stanno ritagliando uno spazio importante ed è fondamentale per la loro crescita. Vale per lui, vale per Palestra, sono giocatori giovani, del 2005, che stanno trovando spazio. Ci sono molti giocatori ultimamente che hanno queste qualità tecniche, stanno trovando spazio e possono crescere. Per loro è fondamentale continuare a giocare”.

Foto: X FIGC