Nuno Moreira e la consacrazione al Casa Pia

Nuno Moreira, nato il 16 giugno 1999 a Espinho, Portogallo, è un talentuoso calciatore che attualmente gioca come ala per il Casa Pia nella Primeira Liga. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, Moreira ha fatto il suo debutto con la squadra U-23 del club.

Nel giugno 2021, Moreira ha firmato un contratto triennale con il F.C. Vizela, mantenendo però lo Sporting il 50% dei suoi diritti. Il 24 luglio dello stesso anno ha fatto il suo debutto professionale entrando all’intervallo della partita contro l’Estrela. Il suo esordio in Primeira Liga è avvenuto il 6 agosto 2021, quando ha giocato contro il suo ex club, lo Sporting, in una sconfitta per 3-0. Il 30 aprile 2022, Moreira ha segnato il suo primo gol nella massima serie, nonostante la sconfitta per 4-2 contro il FC Porto, futuro vincitore del campionato.

Il 30 gennaio 2024, Moreira si è trasferito al Casa Pia con un contratto di due anni e mezzo. Da quel momento ha vissuto una stagione straordinaria, diventando uno dei giocatori chiave della squadra. Nuno Moreira si è distinto per le sue abilità offensive, guidando il Casa Pia con assist, grandi occasioni create e contributi ai gol.

La partnership offensiva che ha formato con il reparto offensivo del Casa Pia ha giocato un ruolo cruciale nel miglioramento delle prestazioni complessive della squadra. Le sue prestazioni eccezionali hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore, rendendolo uno dei giocatori emergenti più promettenti del campionato portoghese.

Nuno Moreira ha condiviso le sue sensazioni sulla sua stagione in un’intervista esclusiva a RG, in cui ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e la sua determinazione nella crescita come giocatore professionista.

Foto: Instagram personale