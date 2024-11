Nuno Mendes: “Tavares? È un piacere giocare con lui. Ha qualità e lo sta dimostrando alla Lazio”

Nuno Mendes ha parlato dal ritiro del Portogallo in vista delle sfide contro Polonia (venerdì) e Croazia (lunedì prossimo). Il terzino sinistro del Paris Saint-Germain ha parlato anche della convocazione di Nuno Tavares, rivelazione della Lazio di Baroni: “È un piacere giocare con Nuno. È un giocatore con tanta qualità e lo sta dimostrando alla Lazio. È un avversario diretto per me ma ha tanta qualità. Mi piace avere colleghi da cui imparare. È bello per me e per lui, penso che abbia fatto 8 assist in questa stagione. Ha qualità e sarà importante per noi”.

Foto: Instagram Lazio