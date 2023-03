Nuno Gomes: “Napoli e Benfica giocano il miglior calcio della Champions. Juve, attenta allo Sporting”

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, tra le altre della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato degli incrodi Italia e Portogallo in Champions.

Queste le sue parole: “Gli incroci Italia-Portogallo con Inter-Benfica e Juventus-Sporting Lisbona? Secondo me Inter e Juventus partono come favorite, sono due squadre che di sicuro hanno un budget molto diverso da quello delle portoghesi. Il Benfica quest’anno in campionato e in Champions League sta facendo molto bene, penso che con il Napoli sia la squadra che sta mostrando il calcio migliore: do 50 possibilità a testa a Inter e Benfica. Saranno delle belle partite, da seguire. La Juve è favorita sullo Sporting ma deve fare attenzione, perché lo Sporting ha eliminato anche l’Arsenal da outsider“.

Foto: Instagram ufficiale